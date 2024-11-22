Кожен іде своїм шляхом: останній крок Меган Маркл посилив чутки про розрив із принцом Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі посилили чутки про те, що їхні стосунки загострилися, після того, як герцогиню помітили на черговому публічному заході без герцога, пише geo.tv.

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ЗМІ процитували королівського експерта Артура Едвардса, який стверджує, що пара «робить все окремо» після трьох тижнів, проведених у розлуці.

Інша королівська експертка Дженні Бонд заявила: «Меган непопулярна. Вона не хоче повертатися, і вони йдуть кожен своїм шляхом, до певної міри».

Минулого місяця герцогиня з'явилася на гала-вечорі дитячої лікарні в Лос-Анджелесі без принца Гаррі. Тепер Меган ще більше посилила чутки, коли відвідала вечірку подруги на самоті. Вона була помічена на вечірці в Лос-Анджелесі на підтримку нової лінійки оздоровчих засобів для волосся Highbrow Hippie від її подруги та перукарки Каді Лі. Меган також є інвестором нової колекції Лі.

Гаррі ж зробив несподіваний сольний виступ на фіналі Кубка Канади всього через кілька днів після того, як Меган відвідала без нього вечірку.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл проти примирення з королівською родиною перед Різдвом.

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