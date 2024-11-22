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Кожен іде своїм шляхом: останній крок Меган Маркл посилив чутки про розрив із принцом Гаррі

15:20 23 листопада 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі посилили чутки про те, що їхні стосунки загострилися, після того, як герцогиню помітили на черговому публічному заході без герцога, пише geo.tv.

ЗМІ процитували королівського експерта Артура Едвардса, який стверджує, що пара «робить все окремо» після трьох тижнів, проведених у розлуці.

Інша королівська експертка Дженні Бонд заявила: «Меган непопулярна. Вона не хоче повертатися, і вони йдуть кожен своїм шляхом, до певної міри».

Минулого місяця герцогиня з'явилася на гала-вечорі дитячої лікарні в Лос-Анджелесі без принца Гаррі. Тепер Меган ще більше посилила чутки, коли відвідала вечірку подруги на самоті. Вона була помічена на вечірці в Лос-Анджелесі на підтримку нової лінійки оздоровчих засобів для волосся Highbrow Hippie від її подруги та перукарки Каді Лі. Меган також є інвестором нової колекції Лі.

Гаррі ж зробив несподіваний сольний виступ на фіналі Кубка Канади всього через кілька днів після того, як Меган відвідала без нього вечірку.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Меган Маркл проти примирення з королівською родиною перед Різдвом.

Читайте також: Добазікався: Гаррі та Меган Маркл можуть мати серйозні проблеми з візою через мемуари принца

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