Сассекси вичікують: королівська експертка про плани Меган та Гаррі

Британська королівська сім'я пережила складний рік через проблеми зі здоров'ям, включаючи онкологічні діагнози та складне лікування короля Карла III і Кейт Міддлтон, про яку з’явилася дивна інформація. Принц Вільям прагне модернізувати монархію для свого покоління, тоді як відносини з принцом Гаррі та Меган Маркл залишаються напруженими, пише Mint.

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Раніше цього місяця принц Вільям поділився своїм баченням майбутнього — з упором на чуйне лідерство та підтримку людей. Однак королівські інсайдери попереджають, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть становити «загрозу» для цього плану дій.

«Я можу лише описати те, що я намагаюся зробити, і це я намагаюся зробити інакше саме для свого покоління. І щоб ви краще це зрозуміли, я роблю це, можливо, з меншою королівською літерою R, якщо хочете, це, ймовірно, кращий спосіб донести мою думку і мої прагнення», — сказав Вільям минулого тижня BBC.

Королівська родина значною мірою відчужилася від принца Гаррі та його дружини Меган Маркл після того, як у 2020 році подружжя залишило посади членів королівської сім’ї. Королівський історик доктор Тесса Данлоп розповіла The Mirror, що членам королівської сім’ї потрібно «бути обережними».

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«Королівська родина може подумати, що вони вище таких „блискучих“ витівок. Це було б помилкою. Зрештою, колишні королівські особи герцог і герцогиня Сассекські чекають свого часу», — попередила вона.

Експертка описала подружжя як «інстинктивно гламурний дует з купою всякої всячини» і припустила, що принцу Вільяму слід «остерігатися».

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У лютому у короля діагностували рак, що змусило Чарльза відмовитися від публічної діяльності на два місяці, оскільки він зосередився на своєму лікуванні та одужанні. Кейт, принцеса Уельська, оголосила про свій власний онкологічний діагноз через кілька тижнів і поступово повертається до громадських обов’язків після завершення курсу хіміотерапії.

Днями Букінгемський палац оголосив, що Кейт і король візьмуть участь у національному святкуванні Дня пам'яті в центрі Лондона, щоб вшанувати тих, хто загинув під час світових воєн і всіх конфліктів, що відбулися після них.

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Раніше повідомлялося, що майбутнє Меган Маркл і принца Гаррі тепер залежить від Дональда Трампа.

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