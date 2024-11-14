У Курській області ЗСУ, ймовірно, застосували рідкісний американський снаряд: про що йдеться

ЗСУ продовжують успішно застосовувати зброю власного виробництва, а також використовують одержану західну допомогу. У всякому разі такий висновок можна зробити на підставі даних про можливе використання Силами оборони України американських керованих снарядів М712 Copperhead.

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Про це повідомляють українські телеграм-канали, щоправда, уточнюють, що це стверджується у «Збірнику узагальнення дій ССО під час Курської операції», що поширюється противником. Йдеться про застосування снаряда проти ворожих засобів зв'язку на схід від Суджі, між Правдою та Мартинівкою.

Застосування боєприпасу відбулося зі 155-мм гармати М777 проти металевої опори зі встановленими на ній антенами для зв'язку, під час чого:

1-й снаряд — пряме влучання в ціль (більшість антен було пошкоджено або знищено);

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2-й снаряд — пряме влучання, вежа частково нахилилася;

3-й снаряд — не влучив у ціль. Причина — несправність лінзи наведення снаряда М712.

Сам снаряд М712 Copperhead був розроблений і почав вироблятися у 1970-х роках і зараз вважається досить застарілим, зокрема, його мінуси:

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- необхідність лазерної цілевказівки через станцію Leonardo's Type 163 LTD, що означає необхідність наявності в районі цілі для її «підсвічування» БПЛА, вертольота або особового складу, що небезпечно для них;

- максимальна дальність боєприпасу коливається від 16 до 20 км, що для сучасного поля бою мало й робить розрахунок зброї вразливим для вогню у відповідь з коригуванням безпілотниками.

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Через ці недоліки Copperhead згодом було знято з виробництва на користь сучасніших і досконаліших M982 Excalibur і SMArt 155, які також є на озброєнні ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Україна налагодила виробництво мінометних мін, які споряджаються вигіднішою у військових умовах вибухівкою.

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