Кринжово, але завдання виконують: на передовій росіяни масово використовують гібрид наземної техніки і морської зброї

Величезні втрати російських окупантів у техніці спонукали їх отримати далекобійні гармати в КНДР, проте вони не відмовилися і від саморобних зразків озброєння. Останні виглядають часто безглуздо, але являють собою неабияку небезпеку, як-от саморобні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), які створюють зі з'єднання сухопутної техніки та морської зброї.

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Про один із таких гібридів пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, йдеться про реактивну бомбометну установку РБУ-6000, призначену для встановлення на кораблі, встановлену на багатоцільовий тягач легкоброньований (МТЛБ).

Незвичайність цього зразка полягає в тому, що РБУ-6000 являє собою установку для відстрілу глибинних бомб проти підводних човнів і на суходолі застосовуватися не повинна. З іншого боку, глибинна бомба РБУ — фактично некерований реактивний снаряд калібру 212 мм. Боєприпас забезпечується фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг при загальній масі снаряда — 119 кг і є досить потужною зброєю. Для порівняння, вага 122-мм снарядів для РСЗВ «Град» не перевищує 60 кг, а вага бойової частини — не більше 20 кг.

МТЛБ являє собою зразок транспортного засобу, який призначається в основному для вантажних і пасажирських перевезень на передовій і поруч, тому рідко має озброєння і несе легку броню, максимум проти стрілецької зброї калібром 7,62 мм. При цьому сама техніка легка — близько 10 тонн, і рухлива, здатна розганятися до 60 км.

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При цьому з'єднання РБУ-6000 і МТЛБ дає неоднозначний результат:

установка РБУ-6000 з вагою 3,5 тонни і плюс 1,5 тонни вага 12 її глибинних бомб, роблять МТЛБ помітнішим, важчим і схильним до поломок;

дальність стрільби бомб РБУ-6000 невелика — близько 5,2 км, що дає змогу накривати його 120-мм мінометами, ПТРК, FPV-дронами і гаубицями;

слабка броня МТЛБ не дає шансів розрахунку вижити в разі точного попадання, навіть близький розрив снаряда виведе з ладу саму РБУ-6000.

«Як би кринжово це все не виглядало, але завдання компенсації нестачі штатних РСЗВ і навіть заповнення ніші „легких РСЗВ“ для підвищення вогневої могутності в ланці рота-взвод — вони виконують», — говорить тим не менш про ефективність таких гібридів Олександр Коваленко.

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Раніше повідомляли про те, що у Курській області ЗСУ успішно застосовують рідкісну американську зброю.

На фото у заголовку РБУ-6000 на шасі МТЛБ, скрин відео

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