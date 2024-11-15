Німецький, японський і радянський досвід на службі у диктаторів: рф отримала від КНДР унікальну далекобійну гармату, у чому її небезпека

Слідом за появою в Курській області понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР окупанти, схоже, почали отримувати й артилерію для них. Причому нею виявилася одна з найкращих артилерійських систем Північної Кореї САУ М1989 «Коксан». Щоправда, і вона не без недоліків.

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Фото САУ на залізничній платформі під час руху через місто Красноярськ (між станціями Водоп'янова і Красноярськ-Північний) з'явилися у відритому доступі. Це перші підтверджені зображення північнокорейської військової техніки в рф.

Як пише військовий експерт Андрій Харук, цей зразок артилерійської техніки вельми цікавий і може містити досвід одразу кількох країн. «Батьками» САУ могли стати 170-мм німецька гармата часів Другої світової війни 17 cm Kanone 18 in Mörserlafette, японська 149-мм гармата «тип 96», а згодом міг бути використаний досвід радянської 203-мм САУ «Піон».

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Як вважає експерт, найімовірніше «батьком» корейської САУ все ж таки був японський «тип 96», що має довгий ствол, довжиною 53 калібри, що давало їй змогу стріляти на 26 км — для часів Другої світової війни це було багато. Перший варіант «Коксана» — М1978, також мав довжину ствола понад 50 калібрів, що дало дальність стрільби в 43 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним.

У 1989-му році М1978 отримав покращений варіант — той самий М1989, який був помічений у Красноярську. Порівняно з базовим варіантом, нова САУ отримала покращений корпус, схожий на радянську 203-мм САУ «Піон», що дало змогу розмістити в машині 4 осіб розрахунку і 12 снарядів.

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Решту снарядів і артилеристів доводиться возити слідом за М1989-м на іншому транспорті, що робить їх уразливими і подовжує термін підготовки САУ до відкриття вогню. Також М1989 тихохідний і може їхати по шосе зі швидкістю близько 30 км, а на бездоріжжі ще повільніше.

Цікаво, що ще в 1987—1988-хх роках «Коксан» брав участь в ірано-іракській війні, де показав себе вельми непогано за рахунок високої далекобійності. Однак Ірану САУ не допомогли і деякі з них стали трофеями Іраку.

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Власне, висока далекобійність САУ «Коксан» робить її особливо цінною для рф, бо власна артилерія рф поступається за дальністю натовській, що є на озброєнні ЗСУ (25 проти 30−35 км для 152-мм і 155-мм артсистем відповідно).

Також військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що використання «Коксанів» буде обмежуватися можливостями КНДР щодо їхньої доставки на передову, адже свого виробництва таких снарядів у рф немає. Але і протиставити М1989 Україні буде важко, оскільки партнери України не постачають нашій країні 203-мм артсистеми, наприклад, М110, нарікає експерт.

Раніше «ФАКТИ» вже писали, якою зброєю, окрім ракет, КНДР ще може допомогти рф і яку стрілецьку зброю вже було помічено на озброєнні російських окупантів.

На фото у заголовку північнокорейські САУ М-1989 «Коксан». Ілюстративне фото з відкритих джерел

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