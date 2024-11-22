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10 мільйонів доларів за підтримку Гарріс: мати Бейонсе прокоментувала чутки

21:30 23 листопада 2024
Бейонсе и Тіна Ноулз. Фото Getty Images

Мати Бейонсе заперечує, що співачка заробила 10 мільйонів доларів, щоб з'явитися на мітингу Камали Гарріс від Демократичної партії напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах, пише Marca.

Зірка вийшла на сцену під час мітингу, щоб підтримати 62-річну кандидатку, але тепер політичні суперники та опоненти намагаються дискредитувати вплив Бейонсе. Тож Тіна Ноулз, мати культової співачки, звернулася до соціальних мереж, щоб спростувати заяву про те, що її дочка отримала гарну грошову надбавку за те, що вийшла на сцену під час мітингу Гарріс в Х’юстоні у жовтні.

«Це було позначено в Instagram як фейкові новини та видалено, — написала Ноулз в Instagram. — Це називається „неправдива інформація“. Брехня полягає в тому, що Бейонсе заплатили 10 мільйонів доларів за виступ на мітингу Камали Гарріс у Х’юстоні. Насправді Бейонсе не отримала жодної копійки за виступ на мітингу. Насправді вона сама заплатила за свої перельоти для себе та своєї команди. У фейках не тільки брешуть і не поважають ім'я Бейонсе, але намагаються дискредитувати нашу віцепрезидентку!»

Раніше повідомлялося, що Бейонсе і Тейлор Свіфт «зіштовхнуться» на «Греммі» — стали відомі номінанти на найвідомішу музичну премію.

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На фото у заголовку Бейонсе и Тіна Ноулз. Фото Getty Images

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