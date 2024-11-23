Не створені для війни: три гравці волейбольного клубу «Решетилівка» не повернулися в Україну з закордонного виїзду

Завдяки стійкості ЗСУ українські спортсмени мають змогу брати участь у змаганнях в Україні та за кордоном. Так, у бельгійському місті Менен відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику з волейболу, в яких зустрілись місцева команда «Декопсан» і «Решетилівка», що дебютувала на змаганнях такого рівня.

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Виступ клубу з Полтавщини виявився абсолютно провальним: в обох матчах, які відбулися 12−13 листопада,"Декопсан" переміг з рахунком 3:0.

Та це, як виявилось, стало не найбільшою прикрістю для решетилівської команди й українського спорту загалом. Скандал спричинили три її ключові гравці, які скористалися поїздкою, щоб залишитися за кордоном. Це 27-річний Андрій Оробко, 33-річний Дмитро Шаврак та 25-річний Руслан Осипенко.

У коментарі бельгійському виданню KW, як повідомила «Трибуна», волейболісти пояснили, що вирішили не повертатись в Україну, бо не хочуть воювати.

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Зокрема, уродженець Сум Дмитро Шаврак заявив, що йому нікуди повертатись, оскільки внаслідок російських обстрілів втратив житло у рідному місті. Він сподівається знайти за кордоном нову команду, але якщо це йому не вдасться, то залишить волейбол. Втім, спортсмен висловив сподівання, що після війни зможе повернутися не просто в Україну, а й у «Решетилівку».

«Ми любимо свою країну, тому обов’язково хочемо повернутися. Більшість людей також розуміють наш вибір… Але я не хочу ризикувати та воювати», — наголосив Шаврак.

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Інший волейболіст-втікач Андрій Оробко пояснив свій крок бездіяльністю керівництва клубу:

— Коли ми їхали на єврокубковий матч до Бельгії, на кордоні нашого ключового гравця забрали в ТЦК. Клуб не зміг нічого вдіяти… До цього ми їздили на матчі на Фарерські острови, і цей гравець говорив ще тоді, що не поїде, оскільки має проблеми з військово-обліковими документами. Керівництво обіцяло владнати це питання, втім, він відмовився їхати і його оштрафували. А після гри в Данії керівництво клубу забрало наші закордонні паспорти й просто зникло.

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Після цього вони з напарником пішли у поліцейський відділок і заявили про викрадення паспортів. Їм не змогли нічим допомогти, окрім того, що дали папери, які підтверджують, що у них немає закордонних паспортів.

— Крадіжка наших паспортів, відсутність головних гравців, проблеми з проживанням у самій Решетилівці через постійні відключення світла в холодний час і багато іншого вплинуло на наше рішення, — заявив Оробко.

І висловив сподівання на те, що Трампу вдасться зупинити війну. Але до того повертатися в Україну він не бачить сенсу.

— Не хочу воювати, я для цього не створений… Я можу краще підтримувати нашу країну через фінансові внески, які я роблю, ніж тиняючись в окопах, — сказав він в інтерв’ю «Трибуні».

Третій гравець «Решетилівки», блокуючий Руслан Осипенко, залишив свій клуб по дорозі в Бельгію, у Польщі, під час зупинки автобуса.

Інтернет-видання «Полтавщина спорт» попросило прокоментувати інцидент директора клубу Сергія Котьмана.

— Хлопці вчинили, м’яко кажучи, не по-козацьки, — сказав він. — Вони самовільно залишили розташування команди, чим дуже нас підвели. По-перше, команда втратила ключових гравців, а, по-друге, це просто негарно. Ми представляли Україну на міжнародній арені, де, навпаки, треба показувати згуртованість, стійкість та наші кращі якості, а у підсумку вийшла ось така ситуація.

Як тільки команда повернулася в Україну, я написав листи в Міністерство сім’ї, молоді та спорту й доповів про інцидент. Поки що не знаю, які санкції на нас чекають. Клуб готовий співпрацювати й з Міністерством сім’ї, молоді та спорту, і з правоохоронними органами. Що можна сказати точно: якісь матчі української Суперліги тепер будуть для нас складнішим.

Сергій Котьман заперечив, що відбирав у гравців закордонні паспорти, та не розуміє, про яку «бездіяльність» говорять спортсмени-ухилянти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне в бою за Торецк погиб титулованный скалолаз, двукратный чемпион мира среди молодежи 46-летний Максим Петренко. Он пополнил сайт-реквием «Ангелы спорта».

На фото Андрій Оробко і Дмитро Шаврак. Фото KW. be

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