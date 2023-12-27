Новий рік наближається. А чи ви вже продумали сервірування святкового столу? Це варто зробити вже сьогодні. Адже вишукане сервірування створює особливу атмосферу. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про сервізи, які стануть окрасою новорічного столу, та дала читачам корисні поради щодо його сервірування.

«Можливо, й у вас в родині збереглася така краса»

— Сервірування новорічного столу святковим посудом можна порівняти лише з традиційним прикрашанням ялинки. Сам процес дарує відчуття казки, що наближається. Новорічний посуд використовується лише у грудні та січні, але він вартий того, щоб його мати у власній оселі. Новорічні сервізи та окремі предмети сервірування випускали в Україні у різному дизайні та відтінках кольорів. Можливо, й у вас в родині збереглася така краса. Використання різдвяно-новорічного посуду перетворює навіть звичайну зимову трапезу на справжню насолоду. Набори посуду, декоративні тарелі, вази, скульптурні композиції створювалися й розписувалися вітчизняними авторами з такою теплотою та любов'ю, що, коли їх розглядаєш, завжди заряджаєшся позитивом. Лише помилуйтеся сервізами, створеними українськими фарфористами. Яка краса!

ВІДЕО ДНЯ

М. та Н. Пилипчуки. Чайний сервіз «Різдвяний». Коростенський ФЗ. 2005

— Справді!

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— Кожен виріб — це завжди спільний творчий пошук скульптора й живописця. Навіть найпростіше повсякденне сервірування в такому виконанні стає елегантним і незвичайним. Декором виробів вітчизняні художники володіли вміло. Мазки золотом, темним кобальтом, червоним селеном, брунатним окисом нікелю створювали на порцеляні багату колірну гаму.

Людмила Карпінська-Романюк: «Святковий посуд розписувався вітчизняними авторами з такою теплотою та любов'ю, що при його розгляданні завжди заряджаєшся позитивом»

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«З роками фарфор не змінює зовнішнього вигляду та властивостей»

— Чим особливий посуд з порцеляни?

— Столовий фарфор має здатність зберігати температуру напоїв та їжі. Варто також знати, що з роками він не змінює свого зовнішнього вигляду та властивостей. У виробах з порцеляни ідеально гладка поверхня. З роками на ній не з'являються тріщини та плями. Стінки фарфорового посуду дуже тонкі — такий виріб дзвенить навіть при легких дотиках і трохи просвічує на світлі. Від кераміки фарфор також можна відрізнити за денцем — його ніколи не покривають глазур’ю.

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М. та Н. Пилипчуки. Кавовий сервіз «Зорепад». Коростенський ФЗ. 2001

З 17 заводів, які діяли в Україні до кінця 1980-х, сьогодні, на жаль, не працює жоден. У XXI столітті вітчизняні порцелянові підприємства пережили важкі часи. Але у нас залишилася можливість прикрашати життя роботами вітчизняних майстрів, сервірувати стіл українським посудом, милуватися вишуканими виробами. У святковому посуді страви на новорічному столі особливо смачні.

Тарілка з новорічним сюжетом. Коростенський фарфоровий завод. 1957

Чайний сервіз «Зима». Баранівський ФЗ. 1960-ті

«Чудова ідея — декорувати стіл фарфоровими свічниками»

— Новий рік — свято, на яке всі чекають з радістю та надією на дива, які стануться у наступному році, на нові зустрічі та чудові враження, -- продовжує Людмила Карпінська-Романюк. -- Визначитися з новорічним вбранням квартири, який буде наповнювати людські серця теплом, допоможуть твори, присвячені зимовим святам. Надзвичайно гарні роботи, виконані фарфористкою Коростенського заводу, художницею Наталією Галушко-Аксьоненко. Її роботам притаманні розмаїття фарб, відточена техніка й бездоганний смак у виборі форм та декору. Неймовірно красиві вази та блюда «Зимове свято», створені майстринею у 2004 році. Вражає багатство традиційних різдвяних орнаментів. Головний персонаж -- олень. Всі вироби випромінюють тепло, радість, мають властивість весело входити в будь-який інтер'єр, уживатися з іншими предметами побуту. Роботи дуже стильні.

Н. Галушко-Аксьоненко. Вази та блюда з декоративної композиції «Зимове свято». Коростенський фарфоровий завод. 2004

— Вази — це особлива краса!

— Серед них хочу відзначити роботу Олександра Трегубова, який поєднував керівництво художньою лабораторією з розробкою нових зразків форм та розписів порцеляни. На Баранівському фарфоровому заводі він працював тринадцять років (1982−1995). На заводській території був тихий затишний куточок. Влітку там цвіли бузок, акації, липи. В одному крилі старовинної будівлі й розміщувалася художня лабораторія.

О. Трегубов. Декоративна ваза "Орфей". Баранівський ФЗ. 1987. Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Буханчука

Також варто відзначити вази надзвичайно талановитого художника Олександра Шевченка. Декорована ним ваза «Різдвяний Київ» (форма — Костянтин Олійник) є виробом високого стилю.

К. Олійник, О. Шевченко. Декоративна ваза «Різдвяний Київ». В. 107. Коростенський ФЗ. 2008

-- Як порадите сервірувати новорічний стіл?

-- Завжди хочеться, щоб святковий стіл був нестандартним. І йдеться не лише про меню: декор і сервірування не менш важливі. Порадуйте рідних і близьких, створіть неповторну святкову атмосферу. Головне, на що варто звернути увагу в урочистому сервіруванні столу: визначитися зі стилем, комбінуванням кольорів, правильно розмістити столові прилади й посуд, забезпечити затишок всім, хто завітав привітати вас. За правилами етикету святковий стіл має бути покритий скатертиною, клейонки в такому випадку неприпустимі.

-- Як відомо, скатертина має гармонувати із сервізом: до однотонного посуду пасуватиме текстиль з малюнком, а от до тарілок з візерунком варто підібрати однотонну, можливо, контрастну за кольором.

-- Так. Чудова ідея також -- використати дві скатертини контрастних кольорів: наприклад, білосніжну й червону. Зазвичай кольорами Різдва та Нового року вважаються червоний та зелений. Якщо ж говорити про сучасні тренди, найактуальніший колір зараз — золотий. Якщо вам імпонує його благородний блиск, оберіть відповідний посуд та аксесуари. Аби не переборщити, цей колірний акцент зробіть лише на кількох предметах. Скажімо, можна зупинитися на поєднанні золотого та білого. Чудова ідея — декорувати стіл фарфоровими свічниками. За данською філософією хюґе, саме вони створюють затишок та теплу атмосферу в оселі. Тканинні серветки, які традиційно кладуть поверх тарілки, можна скласти оригінальним способом: у вигляді кораблика, віяла, будиночка. Або скрутити в трубочку, використовуючи призначені для серветок кільця. Можна красиво їх перев'язати мішурою або кольоровою стрічкою.

Швидше діставайте з сервантів порцелянові сервізи, кришталеві келихи, вишукане столове приладдя, які стануть прикрасою вашого столу. Чудовим декором може стати порцелянова ваза із запашними хвойними гілочками. Якщо посуду на різдвяно-новорічну тематику не маєте, доречними будуть сервізи або окремі предмети посуду із зимовими мотивами або вишуканий ажурний фарфор. І саме в той момент, коли вогники новорічної ялинки й гірлянд казковим блиском відображаються в гранях кришталевих келихів, кожен з нас починає вірити в те, що дива можливі.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про фарфорові сервізи із зимовими мотивами, що вражають красою.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку М. Трегубов, О. Шевченко. Чайно-кавовий сервіз. Коростенський ФЗ. 1996

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