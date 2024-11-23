Будуть залякувати: військовий експерт про ядерну зброю росії

Після того як рф вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», подальший крок ескалації для окупантів — тільки ядерний удар. Втім, путін на це не піде, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«По Дніпру прилетіла „болванка“, — сказав він. — Це було навіть не наповнення конвенційного типу вибуховими речовинами в бойовій частині. У них є або ядерне наповнення, або ніяке. У цьому випадку це був приклад ніякого. А подальший крок — тільки застосування ядерного боєзаряду. Але росія не піде на це. Бо застосування ядерної зброї є порушенням усіх міжнародних норм і правил ядерної безпеки. За такого кроку росія опиниться у повній ізоляції».

На думку Коваленка, навіть такі країни, як Китай, будуть цуратися вести будь-які відносини з росією. Для Пекіна застосування ядерної зброї — максимально болюча тема.

«Тому росія не стане застосовувати ядерну зброю, але продовжить спроби залякування», — вважає експерт.

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Тим часом думки га Заході щодо ядерного шантажу путіна розділилися. Так, президент Сербії Александр Вучич переконує всіх, що російський диктатор не блефує. А у США назвали дії путіна безвідповідальною риторикою.

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