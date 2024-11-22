Я знаю путіна — він не блефує. Ми йдемо до катастрофи, — президент Сербії

Президент Сербії Александр Вучич на тлі повідомлень про удар росії новим типом ракети по Україні заявив, що наближається катастрофа. На прохання прокоментувати інформацію про те, що росія поцілила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, він сказав, що зайнятий внутрішніми подіями і недостатньо стежить за цим моментом на міжнародній арені.

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«Я не встиг отримати цю інформацію, я не спав з 2:30, я стежив за арештом Алії Баліягіча в прямому ефірі та у мене були зустрічі. Тому я не стежив за тим, що відбувається, — сказав Вучич, передає ресурс b92.net. — Я добре знаю путіна, він може на мене сердитися, але якщо хтось думає, що ти будеш робити все, що задумаєш на території рф і що це залишиться без відповіді — ти або не розумієш, або не розумієш нормально».

Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи і що путін не блефує, коли попереджає.

«Ні, люди, слухайте, що він вам говорить. Ніхто не блефує, і, на жаль, ми вступаємо у катастрофу», — додав Вучич.

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Він додав, що Сербія не хоче, щоб хтось десь загинув і що вона хоче перемир'я.

«Незважаючи на те, що говорять Київ і москва, я вважаю, що це єдина хороша ідея, тому нехай усі на мене нападають», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що в Європі вже не викликає обурення ідея переговорів з путіним за формулою «території в обмін на мир в Україні».

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