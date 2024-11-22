«Кедровий Орєшнік»: Буданов пояснив, чому виникла плутанина з назвою ракети, якою ворог вдарив по Дніпру

У четвер, 21 листопада, росія вдарила по Дніпру ракетою з ракетного комплексу «Кєдр». Це нова балістична зброя ворога.

Після удару російський диктатор владімір путін заявив, що по Дніпропетровщині вдарили ракетною системою середньої дальності «Орєшнік». В той же час аналітики стверджували, що до «Південмашу» прилетіла ракета «Рубєж».

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Сьогодні ситуацію прояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні», пише «Інтерфакс-Україна».

«Іще раз кажу. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу», — сказав очільник ГУР.

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Також він зазначив, що «Орешник» — назва науково-дослідної роботи, «це просто шифр».

«Сама система називається „Кедр“. Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли», — сказав Буданов.

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При цьому заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії зазначив журналістам, що для серійного виробництва росії потрібно мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування.

«Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на „Булаві“ морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків», — цитує представника ГУР «Укрінформ».

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Скібіцький розповів, що рф у 2018−2019 роках розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася «Кедр РВ». Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 «Ярс» — ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у рф.

Перше випробування цієї ракети було здійснене у червні 2021 року з космодрому «плесецьк».

Розробка ракетного комплексу «Кедр» здійснювалася на основі ракетного комплексу «Рубєж», однак, за словами Скібіцького, у росіян «щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість рф відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвали «Орєшник».

«Це, по суті, складова частина „Кедра“, тому що „Кедр“ передбачав створення нової ракети на заміну „Ярсу“ як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота „Орєшник“ передбачала створення мобільного порту, який би не привʼязувався до шахти», — сказав представник розвідки.

Нагадаємо, що для ракетного удару по Дніпру 21 листопада ворог задіяв ракети різних типів: з Астраханської області рф було випущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).



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