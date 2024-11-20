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Безвідповідальна риторика: у США відреагували на зміну ядерної доктрини рф

20:30 20 листопада 2024
ядерна доктрина РФ

США не будуть відповідати на дії росії щодо ядерної доктрини. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника Ради національної безпеки США.

«США не бачать необхідності коригувати свою власну ядерну позицію чи доктрину у відповідь», — сказав чиновник, додавши, що крок москви становить «більшу кількість тієї ж безвідповідальної риторики з боку росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років».

Він додав, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети дальнього радіуса дії було, як зазначалося раніше, відповіддю на нарощування у рф північнокорейських військ для поповнення сил кремля.

Додамо, що у підписаній 19 листопада путіним оновленій національній ядерній доктрині розширено умови, за яких москва може використовувати ядерну зброю. Відтепер будь-який напад неядерної держави, підтримуваний ядерною державою, вважатиметься спільним нападом. Й будь-який напад одного з членів НАТО розглядатиметься як напад усього Альянсу.

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Раніше повідомлялося, що ЄС через пів року затримки передав Україні мільйон боєприпасів.

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