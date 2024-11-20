Безвідповідальна риторика: у США відреагували на зміну ядерної доктрини рф

США не будуть відповідати на дії росії щодо ядерної доктрини. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова представника Ради національної безпеки США.

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«США не бачать необхідності коригувати свою власну ядерну позицію чи доктрину у відповідь», — сказав чиновник, додавши, що крок москви становить «більшу кількість тієї ж безвідповідальної риторики з боку росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років».

Він додав, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети дальнього радіуса дії було, як зазначалося раніше, відповіддю на нарощування у рф північнокорейських військ для поповнення сил кремля.

Додамо, що у підписаній 19 листопада путіним оновленій національній ядерній доктрині розширено умови, за яких москва може використовувати ядерну зброю. Відтепер будь-який напад неядерної держави, підтримуваний ядерною державою, вважатиметься спільним нападом. Й будь-який напад одного з членів НАТО розглядатиметься як напад усього Альянсу.

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Раніше повідомлялося, що ЄС через пів року затримки передав Україні мільйон боєприпасів.

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