В Європі все ще досить нервово ставляться до новообранного президента Дональда Трампа, зважаючи на його передвиборчу риторику «Америка понад усе» та щодо України. Крім того, під час свого першого терміну він критикував НАТО. Але наразі відчувається дивовижний настрій прийняття, пише the Washington Post.

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Європейські лідери контактували з Трампом після його перемоги 5 листопада. Вони зіткнулися з тим, що новообраний президент ставить питання про Україну, а не висуває вимоги. Прикладом може слугувати дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца через кілька днів після обрання Трампа. «Що ви думаєте про план перемоги президента України Володимира Зеленського? Що ви думаєте про путіна?» — запитав Трамп, за словами високопоставленого німецького чиновника, знайомого з цим дзвінком.

Європейці зібрали інформацію про подібні дзвінки лідерів Франції, Польщі, Данії, Чехії та інших країн. «Дзвінки були більш дружніми, ніж очікувалося, і Трамп був більше налаштований на те, щоб слухати — добре підготовлений, а не безглуздий», — сказав німецький чиновник.

Ці оптимістичні коментарі, безсумнівно, відображають бажання Європи розвивати хороші робочі відносини з Трампом у час кризи і розгубленості. Як похмуро висловився один колишній міністр закордонних справ: «Це найгірший кошмар з європейської точки зору. На сході — імперський агресор, на заході — Америка, яка більше не є трансатлантичною, а посередині — слабка Європа».

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Кілька чиновників сказали автору статті, що провідним речником Європи в дискусіях з Трампом, швидше за все, буде Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, який зараз є новим генеральним секретарем НАТО. Рютте називають «шептуном Трампа», частково через те, що він заспокоїв тодішнього президента після тиради про НАТО у 2018 році, погодившись, що Дональд Трамп мав рацію, вимагаючи від членів альянсу більше витрачати на оборону.

Очікується, що Рютте незабаром вирушить до Мар-а-Лаго, щоб обговорити стратегію мирних переговорів з Україною, яких, за словами Трампа, він хоче. Послання Рютте буде полягати в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме «справедливий і міцний мир», який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України, прогнозує високопоставлений німецький чиновник.

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Погана угода зашкодить Трампу так само сильно, як і Європі, Рютте та іншим, які, ймовірно, радять: «Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну», — так німецький чиновник описав послання Дональду Трампу. Умовою будь-якої успішної мирної угоди є те, що «ця війна ніколи не повториться», оскільки безпека України буде захищена, стверджують європейці.

Раніше глава МЗС Великої Британії запевнив, що Трамп не підтримає мирну угоду для України, яка означала б перемогу путіна.

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