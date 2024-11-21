Переобрання Дональда Трампа на посаду президента США викликало побоювання, що він припинить підтримку України з боку США, змусивши її до мирних переговорів з росією. Це може завершитися укладенням угоди на умовах, вигідних путіну. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі стверджує, що Трамп не зайде так далеко, пише The Guardian.

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«Я був політиком протягом 25 років і розумію різні філософські підходи, — сказав Девід Леммі. — Друзі в Республіканській партії, яких я знаю багато років, мають глибоке філософське підґрунтя, згадуючи таких людей, як колишній держсекретар США Кондоліза Райс. Дональд Трамп має певну спадкоємність з цією позицією — мир через силу».

На думку міністра, Дональд Трамп не любить невдах і не хоче програвати. Натомість він хоче отримати правильну угоду для американського народу.

«І він знає, що правильна угода для американського народу — це мир в Європі. А це означає стійкий мир, а не те, що росія досягне своїх цілей і повернеться до нових загарбань в наступні роки», — вважає Леммі.

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Експерти зазначають, що Трамп, який у передвиборчих гаслах обіцяв швидко закінчити війну в Україні, став набагато обережніший у висловлюваннях і змінив риторику щодо України.

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