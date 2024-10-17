Генсек НАТО пообіцяв Україні справжні зміни на полі бою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом з головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Каволі відвідав новий штаб НАТО зі сприяння безпеці та навчання Україні (NSATU) у Вісбадені, де також зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє сайт НАТО.

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«У розмові з військовослужбовцями пан Рютте відзначив, наскільки важливою була їх робота для 700 військовослужбовців, які будуть розміщені у Вісбадені та на логістичних вузлах на східному фланзі Альянсу», — йдеться у публікації.

Марк Рютте сказав, що новий штаб реально змінить Україну на полі бою та «для нашої власної безпеки».

Альянс має забезпечити все, щоб росія не досягла своїх цілей, а Україна досягла, наголосив Рютте. Він скептично сприйняв побоювання, що Вісбаден у зв'язку з розміщенням українського штабу НАТО стане військовою метою.

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«Я багато років тому перестав навіть намагатися зрозуміти, що відбувається у голові путіна», — сказав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що НАТО відпрацьовує захист із застосуванням ядерної зброї, а у Польщі пригрозили нападом на Санкт-Петербург у разі російського вторгнення.

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