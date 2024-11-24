Відмінний результат: Сили оборони уразили радіолокаційну станцію ворожої ЗРК «С-400»

У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області, де напередодні під удар потрапив важливий командний пункт ворога.

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Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу «С-400», повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що вказаний підрозділ збройних сил рф вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Саме під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.

Крім того, за минулу добу Силам оборони вдалося «відмінусувати» ще 4 танки, 17 БМП, 14 одиниць автомобільної та 1 — спеціальної військової техніки. Що ж до живої сили ворога, то її ряди цього разу зменшилися на 1020 осіб.

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Нагадаємо, що зовсім нещодавно москва перекинула до Курська майже 50 000 військовослужбовців, до яких додалися нещодавно прибулі північнокорейські війська. Військових з КНДР бачили також і на Харківському напрямку.



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