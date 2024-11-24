Точно не батько: стало відомо, хто командує у сім’ї Вільяма і Кейт

Більшість британців знають, що в сім'ї принца Вільяма і Кейт Міддлтон панують доброзичливі і сердечні стосунки, при цьому у них не прийнято кричати, злитись чи вичитувати когось із близьких родичів.

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Тому піддані Його Величності іноді дивуються: як членам сім'ї вдається «поставити на місце» того з дітей, хто може ненароком «загратися» і порушити якесь із встановлених у королівському палаці правил? Адже Джордж, Шарлотта і Луїза завжди залишаються дітьми, і можуть забути про якусь вимогу?

Виявляється, «відповідальною за порядок» серед дітей є Шарлотта, пише Fox News з посиланням на книгу Крістофера Андерсона «Король».



«Середня сестра Шарлотта — вона лідер у сім'ї, — поділився автор в інтерв'ю Fox News Digital.— Вона найкраще підготовлена до того, щоб змусити свого неслухняного молодшого брата поводитися добре, коли як часто буває з молодшими дітьми — Луї сходить із рейок, щоб привернути до себе увагу».

Одним із таких випадків став захід Trooping the Colour у 2024 році, який також ознаменувався першою публічною появою Кейт після новини про її онкологічний діагноз.

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Поки маленький Луї знову затьмарив усіх своїми кумедними витівками, Шарлотта намагалася тримати молодшого принца під контролем під час виконання національного гімну, коли королівська сім'я стояла смирно.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповідала виданню Mirror: «Кейт та її троє дітей спостерігали з відкритого вікна. Кейт стояла наприкінці групи, а Шарлотта сяяла від гордості і навіть, здавалося, щось пробурмотіла Луї, щоб він стояв по стійці смирно, як вона, доки виконувався національний гімн».

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Ще один подібний випадок стався на концерті на честь коронації Чарльза III: тоді Шарлотта стежила за тим, щоб старший брат Джордж поводився відповідно (Луї був відсутній, ймовірно, через пізній час).

«Глибокий, ідеальний реверанс Шарлотти, коли король проходив повз у королівській ложі на концерті на честь коронації, був лише однією з ознак її мови тіла, яка показує, що вона стає яскравою зіркою королівської родини, — сказала Джуді. — Вона одразу включилася до обов'язків королівського префекта, коли сіла, помахавши своїм браслетом та прапором брату Джорджу, показуючи йому, як їх використати під час концерту».

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Джуді також зазначила, що Шарлотта та Джордж разом танцювали під Лайонела Річі.

Але як тільки принц Вільям вийшов на сцену, Шарлотта відразу ж взяла на себе роль старшої сестри та «префекта»: вона озирнулася, щоб переконатися, що всі бачать її батька, і показала прапором у бік сцени, щоб привернути увагу брата Джорджа.

Коли він не відреагував належним чином, Шарлотта навіть підвелася, знову показала прапором і збуджено крикнула йому, щоб той дивився на сцену.

Ця роль — велика відповідальність для маленької принцеси, яка дбає відразу про двох братів.

В той же час Вільям впевнений, що і Джордж, і Луї обожнюють свою сестру, особливо коли справа стосується їхніх ранкових ігор. «Шарлотта, зокрема, бігає по кухні у своїх сукнях, балетних штучках і всьому такому, — розповідав принц-батько. — А Луї буквально по п'ятах за нею, намагаючись робити те саме. Вона для нього справжній приклад».

Нагадаємо, що у наступному році на принца Джорджа чекають випробування — він не зможе не зможе подорожувати зі своїми батьками (тобто з Кейт Міддлтон зокрема), братами та сестрами через давню традицію.

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