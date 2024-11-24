Мерзенні і тупі пики: в рф стверджують, що Софія Ротару начебто негарно відзивалась про росіян

Народна артистка Софія Ротару після нападу рф на Україну уникає публічності, спілкується тільки з рідними та дуже близькими друзями. В росію співачка перестала їздити на концерти ще з 2014 року. Схоже, росіяни дуже сильно на неї «образились» і стали вигадувати всілякі нісенітниці задля того, щоб оббрехати Софію Михайлівну.

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Так, нещодавно продюсер євген морозов заявив, що за часів СРСР Софія Ротару часто висловлювала негативне ставлення до росіян, пише пропагандистське видання aif.ru.

Морозов розповів, що співачка дозволяла собі різкі вирази у бік шанувальників, наприклад, «усі росіяни діють підло».

«Бувало, сяде Софія Михайлівна в машину і викрикує: «Ненавиджу цю росію — всі ці мерзенні, руді, тупі пики!» — нібито згадав морозов.

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Також продюсер згадав, що нещодавно Ротару виставила на продаж свою нерухомість, яка довгий час була порожня у москві. І після оголошення про продаж стало відомо, що москвичі активно цікавляться об'єктом, і щодня до нього приходять щонайменше три потенційні покупці.

Але співачка не бажає продавати її — певно, чекає покупців українців.

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Звичайно, скоріш за все, «розповіді» морозова — суцільна вигадка і бажання здобути дешеву популярність, говорячи неправду про співачку, яку люблять і поважають у рф. Але навіть у словах продюсера є хоч трохи правди, то співачку, певно, зможуть підтримати більшість українців, які впевнились у справедливості її слів.

Як відомо, Ротару і в Україні не проводить концертної діяльності, не виходить в люди. У серпні свій день народження вона відзначала тільки з сім'єю.

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Наприкінці жовтня Ротару бачили на Байковому цвинтарі. Там Софія Михайлівна вшанувала пам'ять покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, якого не стало 22 роки тому 23 жовтня 2002 року.

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