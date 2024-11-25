Закрийте вікна та пийте воду: у Києві знову зіпсувалося повітря
Ранком у понеділок, 25 листопада, в Києві знов фіксують погіршення стану повітря.
В КМДА радять містянам тимчасово не виходити зайвий раз на вулицю та зачинити вікна, відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі та пити більше води.
Підвищену концентрацію зважених часток у повітрі фіксують в двох районах столиці — Дарницькому і Дніпровському.
Столичні стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря фіксують такі показники забрудненості повітря:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря — 39 (низький рівень забрудненості)
- вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря- 48 (низький рівень)
- вул. Турівська, 28 — індекс якості 18 (низький рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 — індекс якості 31 (низький рівень забрудненості).
- вул. Китаївська, 22 — індекс якості 35 (низький рівень забрудненості).
- вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 82 (високий рівень).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 77 (високий рівень).
Нагадаємо, що на початку осені Україну «накривав» пил з Азії, а через пожежі в екосистемі Київщині та транскордонний вплив погіршення стану повітря фіксувалося в столиці у жовтні цього року.
Фото «Киев Сейчас»128
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