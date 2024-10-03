З квартири краще не виходити: Київщину знову затягнуло пилом

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, на правому березі Києва:

- вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря — 80 (високий рівень забрудненості);

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- вул. Щусєва, 20 — 92 (високий рівень забрудненості);

- проспект Європейського Союзу, 64-Г — 82 (високий рівень забрудненості);

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- проспект Берестейський, 97 — 86 (високий рівень забрудненості);

- вул. Китаївська, 22 — 77 (високий рівень забрудненості).

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Зокрема, на лівому березі Києва:

- вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря — 88 (високий рівень забрудненості).

- вул. Архітектора Вербицького, 26 — 85 (високий рівень забрудненості).

Перевищення показників фіксують у всіх районах столиці.

В КМДА радять киянам закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом з Каспійської низовини.

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