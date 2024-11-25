Рухнув мій світ: всі подробиці четвертого ефіру «Холостяка»

Вийшов четвертий епізод популярного романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його зйомки проходили влітку 2024 року та виключно в Україні. Холостяк та учасниці проєкту вирушили у Карпати, де відбувся найемоційніший епізод реаліті.

ВІДЕО ДНЯ

На початку епізоду у проекті продовжували боротися за серце головного героя — Олександра «Терена» — девʼять дівчат, одна з яких на Церемонії троянд покинула шоу.

На попередній Церемонії троянд Олександр «Терен» запросив Вєроніку розділити з ним дорогу в Карпати. За відвертими розмовами пройшла їх поїздка в одному купе. Не обійшлося і без палкого поцілую.

РЕКЛАМА

«Ми були все ближче і ближче, — згадував Олександр. - Я не зміг встояти».

Тим часом інші дівчата чекали на Холостяка у Карпатах, розмістившись у живописному готелі. Поява Вєроніки стала для них неприємною несподіванкою, бо багато хто вважав, що дівчина покинула шоу.

РЕКЛАМА

Для побачення з Юстиною Олександр організував прогулянку на конях. Пізніше дівчина зізналася Холостяку, що дуже нервує дізнавшись, що у нього вже було декілька поцілунків з дівчатами. Але справжнім викликом став гумористичний вечір, на якому дівчата влаштували одна одній «просмажку». Найбільш влучними стали жарти Насті з Харкова, а от гумор Анастасії з Лондона назвали недоречними.

«Ти відкрилася для мене по-новому», — сказав Насті Холостяк.

РЕКЛАМА

Церемонія троянд пройшла серед зелених гір. Всі дівчата були одягнені у наряди в національній стилістиці. Олександр — вишиванку. До останнього зберігалася інтрига, хто має покинути проєкт. Дівчата вважали, що це буде майстер тату Вікторія, яка зізналася Холостяку, що не хоче мати дітей. Але в останній момент Олександр не дав троянду Лізі.

«З кожним разом виникало питання, чи готова вона до серйозних стосунків», — пояснив Холостяк.

«У мене просто рухнув мій світ, — зізналася дівчина. — Просто боляче».

На сторінці проєкту «Холостяк» у соціальній мережі жваво обговорюють всі подробиці ефіру. Шанувальники поділилися тим, наскільки змінилися їх фаворитки після нового випуску. Серед самих популярних учасниць — Юстина, Інна та Вєроніка.

«Дівчата всі лише прийшли за самопіаром, — були і такі коментарі. — Єдина хороша дівчина — це Юстина. Але це не її історія, точніше не її час. „Терен“ — хороша людина. У нього тут особлива місія».

Відреагував і ведучий проєкту Григорій Решетник.

«Всі круті», — написав Григорій.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» колишня учасниця «Холостяка» розповіла про зйомки тринадцятого сезону.

71

Читайте нас у Facebook