У зимовій піжамі тепло і затишно, навіть якщо за вікном мороз і заметіль. У ній можна не тільки спати, а й провести вихідні, читаючи улюблену книжку, насолоджуючись переглядом фільму і гарячим шоколадом або какао. І це прекрасний подарунок.

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Зимова піжама вже давно вважається хітом серед новорічних подарунків. Вона може бути червоною, як ялинкова куля, зеленою, як ялинка, або в клітинку. Принти можуть бути найрізноманітнішими: з Санта Клаусом, оленями, сніговиком… Найчастіше присутній і якийсь надихаючий напис.

Таку піжаму можна дарувати рідним людям, а також близьким друзям, і, звісно, не варто забувати про себе.

Дуже затишними вважаються піжами з фланелі або флісу.

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Обираючи піжаму, пам'ятайте: вона не має бути тісною. Якщо сумніваєтеся щодо розміру, зробіть вибір на користь більшого — не помилитеся. Найкращою піжамою вважається та, яку ви на собі не відчуваєте.

Доповненням до піжами-подарунка можуть бути гарна тканинна маска для сну, нічний крем для обличчя, теплі шкарпетки або чашка в стилістиці піжами.

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Упакуйте все це в коробку з яскравим бантом і помістіть під ялинку.

Напередодні Різдва нагадаємо, як вибрати найкращий подарунок для рідних і друзів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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