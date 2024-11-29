Ворожий безпілотник пошкодив будівлю поліклініки та кілька багатоповерхівок у Києві (фото, відео)

З вечора 28 листопада і у ніч проти 29 листопада росіяни знов атакували Україну «шахедами». Удар був спрямований у тому числі й на столицю.

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За інформацією мера Києва Віталія Кличка, в столиці працювала ППО — падіння уламків ударних дронів-камікадзе зафіксовані в двох районах.

Так, у Дніпровському районі уламки спричинили пожежу в будівлі поліклініки — горіла зовнішня обшивка. Також, за попередніми даними, є ушкодження в сусідніх будинках.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

«Займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили. Також пошкоджені стіна закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували. Уламки ворожого БпЛА впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці», — додав він.

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Фото ДСНС

В КМВА уточнили, що в Дніпровському районі поруч із цим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках.

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Фото ДСНС

У постраждалого, якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що загалом ворог застосував 132 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 41 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в росію», — зазначили в ПС ЗСУ та додали, що у кількох областях пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.

Напередодні ворог провів масовану ракетно-дронову атаку, застосувавши близько двох сотень засобів нападу. Під ударом — енергетична інфраструктура, «Укренерго» ввело жорсткі графіки відключення світла по країні.

Фото ДСНС

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