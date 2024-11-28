Цього року модно прикрашати оселю у рожево-пудрових тонах: поради майстрині Олени Костенко

Зимові свята наближаються. Тож варто вже сьогодні подбати про святковий декор оселі. Варіантів безліч, і саме тому непросто визначитись з ідеєю. Одна з найкращих — декорувати інтер’єр в екологічному стилі. Новорічний декор, який створює українська майстриня Олена Костенко, відомий не тільки в Україні, але й в Німеччині, Австрії та Великій Британії. Він гарний та вишуканий, а головне — дарує особливий настрій.



В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Костенко розповіла про те, як створює святкові прикраси та як найкраще декорувати ними інтер’єр.

«Класичне поєднання золотого, брунатного, червоного та зеленого пасуватиме до будь-якої оселі»

— Олено, трендом цього року оголошено ялинку в рожевих кольорах з бантиками та стрічками. Як поясните цю тенденцію? До якого інтер'єру пасують прикраси у цьому стилі?

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— Справді, цьогоріч популярно прикрашати оселю у рожево-пудрових тонах. Такий декор ніжний та гарний. Чому саме рожевий? Можливо, світ втомився від жорстокості та проблем, тож людям хочеться оточити себе ніжною красою. Рожевий колір ідеально пасує до інтер’єру у скандинавському стилі. Дуже красиве поєднання золота та бірюзи. Це як море та пісок — завжди гарно. Така комбінація відтінків пасуватиме до інтер’єру у світлих тонах.

На думку майстрині, рожевий декор пасує до інтер’єру в скандинавському стилі

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— Які ще кольори у декорі актуальні цьогоріч?

— Вже не один сезон серед фаворитів — сріблясто-синій декор. Це й моя улюблена колірна гама. Така палітра асоціюється з елегантністю.

— Зараз дедалі актуальнішою стає тема, як прикрасити оселю без ялинки. Як гадаєте, чому?

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— Класична ялинка втрачає свою популярність. Сучасні люди в декоруванні інтер'єру надають перевагу мінімалізму, вільному простору, екологічності, оригінальності декору. Популярні віночки на двері або стіну. Вони слугують оберегами та є стильним елементом декору. Також серед прикрас популярні різдвяні феї, лялечки, ангели та гноми, які створюють особливу атмосферу.

Олена Костенко доповнює свої роботи фігурками фей, лялечок, ангелів та гномів

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Такі новорічні прикраси — чудовий подарунок близьким. Вони зігріють і наповнять оселю затишком. Щодо ялинок, актуальні невеликі декоративні, створені з натуральних матеріалів — шишок, жолудів, горіхів… Зазвичай їхня висота — 35−50 сантиметрів. Така ялинка компактна та легка. Її можна поставити на комод або на стіл. Колірну гаму можна підібрати відповідно до інтер’єру. Класичне поєднання золотого, брунатного, червоного, зеленого пасуватиме до будь-якої оселі. Особливо вишуканий вигляд має синій декор. Це універсальний колір, який гарно поєднується як з холодним сірим, білим, сріблястим, так і з теплим золотистим, текстурою дерева. Така гама новорічного декору приверне до себе увагу та освіжить помешкання.

«Ще в дитинстві не могла спокійно пройти повз красиві тканини»

— Які матеріали та яким чином застосовуєте?

— Шишки, горіхи, жолуді, персикові та кизилові кісточки — це ті скарби, які доступні кожному. Я вирішила відмовитись від штучної хвої. У своїх роботах використовую природні матеріали та залишки паперу, ниток і тканини. Таким чином дарую нове життя старим речам. Кожна кулька й квіточка зроблені моїми руками. Ще у дитинстві не могла спокійно пройти повз красиві тканини. Дуже люблю поєднувати їх при створенні своїх робіт. Цього року до декору додала елементи з солоного тіста, яке теж роблю сама. Приємно, що мої роботи викликають у людей чимало позитивних емоцій. Дарувати такі емоції для мене дуже цінно.

Цікаво розглядати у роботі кожну деталь

— Чи використовуєте у декорі ягоди та листочки?

— Мені вони дуже подобаються, але я відмовилась від їх використання заради того, щоб мої роботи були довговічні й слугували багато років.

— Чи довго можна зберігати ваші віночки та ялинки? І як це правильно робити?

— Папір, нитки, тканина не псуються. Головне — правильно зібрати й підготувати природні матеріали. Шишки збираю влітку, коли вони щойно впали з дерева. Ідеально просушую, фарбую. Жолуді також відбираю, сушу, полірую. Готові вироби краще зберігати в сухому приміщенні і, наприклад, в коробці, щоб механічно не пошкодити. Тоді вони слугуватимуть багато років.

«Зимові свята — це аромат мандаринок, можливість побути з рідними та сподівання, що найзаповітніші мрії здійсняться»

— Що символізує кожен елемент декору у віночку та на ялинці?

— Шишки — достаток та багатство, горіхи та жолуді є символами життя. Золото та срібло притягують енергію грошей. Синій колір асоціюється з небом та вічністю. Білий — з чистотою, свіжістю, відкритістю та бездоганністю. Зелений — з природою, яка є основою здоров’я та життя. Кожен може обрати колір, який подобається.

Шишки символізують достаток та багатство, горіхи та жолуді є символами життя

— Олено, як будете прикрашати свою оселю цьогоріч?

— Звичайно, двері прикрашатиме різдвяний віночок. Також планую зробити декоративну ялинку у сріблясто-бірюзовому кольорі. Дуже люблю своїх ангелів на ялинці. На столі стоятиме свічник. Щиро люблю новорічні свята. Для мене це час підбиття підсумків та очікування, що наступний рік буде кращим за попередній. Зимові свята — це аромат мандаринок, можливість побути з рідними та сподівання, що найзаповітніші мрії здійсняться.

Олена Костенко: «У своїх роботах я використовую природні матеріали та залишки паперу, ниток і тканини»

— Який ще декор, окрім вінків та ялинок, можна створити з природних матеріалів?

— З них можна створити все, що завгодно. Це й свічники, й картини, й скриньки, й кашпо, й декор на камін. Ідей море, але на все потрібен час. Особливо в техніці, в якій працюю я. Адже все роблю сама — від основи до елементів декору. Ручна робота потребує багато часу та зусиль.

— Як створити ялинку власноруч?

— Найпростіше — купити заготовку й прикрасити шишками та іграшками. Або, як це роблю я, зробити основу власноруч з картону та паперу, обтягнути її натуральною тканиною, щоб надійніше тримались елементи, прикрасити ялинку шишками, жолудями, горіхами й декором з тканини, дерева, солоного тіста.

— Ваш декор справді казковий. А яка ваша улюблена зимова казка?

— «Три горішки для Попелюшки». Вона про кохання та добро. У ній особлива зимова атмосфера. А ще вона про віру у дива. І ця віра для кожного з нас надзвичайно важлива.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла «ФАКТАМ», що порцелянові ялинкові іграшки цьогоріч на піку моди.

Фото з альбому Олени Костенко

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