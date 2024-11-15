«росія нікого не рятувала, а просто відривала частину території Грузії, щоб потім зжерти її самостійно», — Денис Казанський про події в Абхазії

Журналіст Денис Казанський вважає, що росіяни, яки добиваються дозволу купувати землю в Абхазії, швидко зможуть поглинути місцевих мешканців — саме так це зараз відбувається у захопленому ворогом Маріуполі

«У підконтрольній росії Абхазії (де, до речі, намагалися ховатися в Чорному морі видавлені ЗСУ з Криму кораблі чф рф) несподівано вибухнули антиросійські протести, — пише Денис Казанський. — До будівлі місцевого парламенту прийшли тисячі противників підписання інвестиційної угоди з рф. Вони зламали забор та прорвалися на територію. Почалися бійки із силовиками.

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росія вимагає від маріонеткової влади Абхазії підписати угоду, яка дозволить російським олігархам скуповувати в Абхазії землю та забудовувати її нерухомістю. Однак абхази радикально проти, бо розуміють, що в цьому випадку їхню землю просто поглинуть і заселять росіяни. За тією ж схемою, за якою вони зараз забудовують та заселяють напівмертвий Маріуполь.

Населення Абхазії набагато менше, ніж населення Маріуполя. Там мешкає близько 200 тисяч людей. Якщо росіяни почнуть там будувати будинки та купувати квартири, то місцеве населення швидко розмиється та стане меншістю. Ну, а далі ви знаєте — приїжджі розповідатимуть, що це їхня споконвічна російська земля, на якій вони завжди жили, а абхази з їхньою мовою та культурою — взагалі там не потрібні.

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Іронія в тому, що 2008 року абхази раділи нападу росії на Грузію. Раділи, що росія визнала їх незалежною країною. Але зараз вся ця історія заграла новими фарбами. Як завжди, з'ясувалося, що росія нікого не рятувала, а просто відривала частину території Грузії, щоб потім зжерти її самостійно.

Для самих абхазів, звісно, набагато вигідніше було б жити в одній державі з грузинами, бо це маленький народ, який не зміг би їх асимілювати та поглинути. А ось величезна росія тепер зробить це легко та швидко. І жодні 200 тисяч абхазів нічого не зможуть із цим вдіяти".

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Фото — скріншот

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