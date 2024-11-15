Монатік проговорився: співак випадково видав «таємницю» статі третьої дитини

Популярний співак Дмитро Монатік, в родині якого очікується поповнення, випадково назвав стать третьої дитини. Це сталося в інтервʼю програмі «Ранок у великому місті».

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«Даня, найстарший син, він сказав: „Серйозно? Буде бра…“ Буде дитина ще одна. Окей, гаразд», — сказав артист, усвідомивши, що випадково видав стать третьої дитини.

За словами Монатіка, старший син Данило зрадів новині одразу, а молодший Платон трохи засмутився, що більше не буде найменшим у родині.

«А Платон трішечки засмутився, бо він хотів бути наймолодшим, а потім, через 10 хвилин, каже: «Мам, покажи УЗД», — продовжив співак.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дмитро Монатік чуттєво привітав свою дружину Ірину в її день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав вірш, присвячений коханій. Шанувальники артиста високо оцінили його освідчення.

Також нещодавно Монатік розказав, скільки грошей заробив на гастролях, та випустив нову пісню та кліп. Композиція «Не мине» увійшла у четвертий сольний альбом «Вічно танцююча людина». Кліп на неї зняв відомий режисер Костянтин Гордієнко.

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Фото: скріншот

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