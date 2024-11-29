Фармацевтична мафія замовила інформатаку на Тимошенко, щоб не допустити здешевлення ліків: що відомо

Нещодавно лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що в країні діє фармацевтична мафія й ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, задача якої зробити ціни на ліки для українців доступними, зламавши корупційні схеми. Одразу після того, як політикиня представила на засіданні ТСК план зниження цін на ліки в аптеках шляхом усунення з ринку посередників-монополістів, в медіа почали з’являтися замовні матеріали проти неї.

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На думку фахівців з комунікаційних технологій, за цим можуть стояти посередницькі структури, котрі втратять надприбутки від штучного завищення цін через запропоновані лідеркою «Батьківщини» законодавчі зміни. Оскільки вже у вівторок, 3 грудня, члени очолюваної Юлією Тимошенко ТСК внесуть на розгляд Верховної Ради відповідні пропозиції, ці сили відчайдушно проплачують коментарі псевдоекспертів і розповсюджують фейки.

Відповідно до проведених економічних розрахунків, фармацевтична мафія щорічно одержує 10 млрд грн від корупційного ціноутворення на ліках, що дорівнює бюджету забезпечення ліками всіх українських лікарень.

Як пишуть ЗМІ, за завищенням цін на ліки ймовірно можуть стояти ТОВ «БАДМ» та СП «ОПТІМА-ФАРМ ЛТД».

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Як повідомляли «ФАКТИ», Юлія Тимошенко на своєму Youtube-каналі вже порушувала тему завищених цін на ліки та пропонувала своє бачення, як їх здешевити.

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