Вибух гранати на Закарпатті: загинула майже вся родина

В Закарпатській області, де днями саме винесли вирок підривнику сільради, стався новий інцидент, пов'язаний з використанням боєприпасів. 29 листопада о 22:39 до місцевої поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району, повідомивши, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся.

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За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також спеціалісти криміналістичної лабораторії., які виявили за вказаною адресою тіла трьох людей: 32-річної матері хлопчика, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

На місці інциденту

У поліціїї зазначили, що вже першочергові заходи дозволили встановити, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі члени родини, які перебували у кімнаті, загинули.

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А під час подальшого огляду помешкання там знайшли схованими ше три гранати. Їх вилучено.

Вилучені боєприпаси

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За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно вже на Полтавщині від вибуху гранати загинула одна людина, а ще троє отримали поранення. Це сталося після того, як чоловік кинув гранату в людей та спробував втекти. Поліцейсткі встановили «гранатометника» — тіло 53-річного чловіка виявили неподалік від місця події з численими пораненнями, які виявилися смертельними.

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Фото поліції

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