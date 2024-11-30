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Події

Окупанти атакували Мирноград на Донеччині: є загиблий та поранені

15:00 30 листопада 2024
Наслідки обстрілів Мирнограда

В суботу, 30 листопада, російські війська обстріляли місто Мирноград Донецької області. Через атаку є загиблий та поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, зранку 30 листопада росіяни обстріляли місто з артилерії.

«Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль. Щонайменше одна людина загинула і троє поранені внаслідок обстрілу Мирнограда», — розповів він.

За даними голови ОВА, на місці працюють всі відповідальні служби.

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Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Окупанти не полишають своєї мети вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але поки що їм це не вдається.

Зокрема, найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Так, за 29 листопада на фронті відбулося 192 бойових зіткнення, 87 з яких на зазначених ділянках.

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Також варто нагадати, що нині Мирноград, який знаходиться на гарячому Покровському напрямку, зазнає ворожих ударів регулярно. Станом на вересень у місті залишалося близько двох тисяч осіб. Серед них уже нема дітей, всі виїхали. Також у місті немає газу і питної води.

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