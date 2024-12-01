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Гроші

У «Дії» розпочався прийом заявок на «тисячу Зеленського»: що потрібно зробити

13:11 1 грудня 2024
Тисяча Зеленського

В Україні розпочали приймати заявки на програму «Зимова єПідтримка» через «Дію». Прийом заявок триватиме до 28 лютого 2025 року. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

«Від сьогодні та до кінця зими отримуйте 1 000 гривень від держави на картку Національний кешбек у Дії. Допомога доступна як для дорослих, так і для малечі — оформлюйте кошти на себе й на дітей. Отримати допомогу можна до 28 лютого, тож маєте 3 місяці в запасі», — йдеться у повідомленні.

Як оформити підтримку через «Дію»?

1. Оновіть Дію. Зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси» та оберіть «Зимова єПідтримка»
2. Заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу
3. Відкрийте картку «Національний кешбек» або оберіть серед доступних, натисніть «Замовити виплату» та «Надіслати».

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«Якщо у вас немає картки платника податків, оформлюйте 1 000 грн Зимової єПідтримки у відділені банку-партнера з 10 грудня. А якщо отримуєте пенсію чи соцдопомогу на Укрпошті — Зимову єПідтримку можна отримати також там із 4 грудня. Кошти можна буде витратити на книги, ліки, комуналку, лікарів та юристів, освіту, спорт, проїзд, страхування, мобільний зв’язок, а також донати на UNITED24», — повідомили в міністерстві.

Як писали «ФАКТИ», витратити гроші потрібно буде до 31 грудня 2025 року.

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