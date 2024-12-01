Хрусткі картопляні кубики: діти будуть точно у захваті

Як відомо, діти обожнюють хрустку картоплю «як в МакДональдсі». Секрет хрусткості цієї страви дуже простий: у воду для варіння додайте трохи харчової соди. Добре поєднується така картопля зі стейком та квасолею, пише видання Tssen und Trinken.

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Складники: 500 г картоплі

1 ч. л. харчової соди

2 ложки оливкової олії

½ ч. ложки солі

¼ ч. ложки порошку солодкої паприки

Приготування:

У каструлі довести до кипіння 1,5 л води. Картоплю очистьте і наріжте кубиками 2,5 см. У киплячу воду додати 1 чайну ложку соди й картоплю, бланшувати 3 хвилини.

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Розігрійте духовку до 220 градусів. Злийте воду із картоплі та дайте їй ненадовго випаруватися. Збризніть деко 2 столовими ложками оливкової олії та перемішайте там кубики картоплі. Запікайте в гарячій духовці на середній решітці 40 хвилин. Переверніть один раз.

Змішайте ½ чайної ложки солі та ¼ чайної ложки порошку солодкої паприки. Вийміть картоплю з духовки та подавайте, посипавши сіллю з паприкою.

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