Хрусткі картопляні кубики: діти будуть точно у захваті
Як відомо, діти обожнюють хрустку картоплю «як в МакДональдсі». Секрет хрусткості цієї страви дуже простий: у воду для варіння додайте трохи харчової соди. Добре поєднується така картопля зі стейком та квасолею, пише видання Tssen und Trinken.
Складники:
- 500 г картоплі
- 1 ч. л. харчової соди
- 2 ложки оливкової олії
- ½ ч. ложки солі
- ¼ ч. ложки порошку солодкої паприки
Приготування:
У каструлі довести до кипіння 1,5 л води. Картоплю очистьте і наріжте кубиками 2,5 см. У киплячу воду додати 1 чайну ложку соди й картоплю, бланшувати 3 хвилини.
Розігрійте духовку до 220 градусів. Злийте воду із картоплі та дайте їй ненадовго випаруватися. Збризніть деко 2 столовими ложками оливкової олії та перемішайте там кубики картоплі. Запікайте в гарячій духовці на середній решітці 40 хвилин. Переверніть один раз.
Змішайте ½ чайної ложки солі та ¼ чайної ложки порошку солодкої паприки. Вийміть картоплю з духовки та подавайте, посипавши сіллю з паприкою.
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