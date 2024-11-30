Пиріжки з капустою на заварному тісті: порадуйте рідних запашною випічкою
Запах домашніх періжків завжди створює атмосферу затишку та добробуту. А ці пиріжки виходять просто неймовірні. Оскільки тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні, навіть на наступний день, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Потрібно:
- Для заварної частини: 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. борошна, 250 мл кип'ятку.
- Основна частина: 250 мл теплої води, 1 ч. л. сухих дріжджів, 4 ст. борошна, 1 ст. л. олії.
- Начинка: смажена капуста.
- Для змазки: жовток, 1 ч. л. води (молока).
- Для посипки: кунжут.
Приготування:
Починати треба з начинки — це смажена капуста.
Для тіста — змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого.
Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.
Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, сформуйте кульки, залиште на 10 хвилин.
Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки змастіть олєю, ніякого борошна. Перекладіть на деко, за бажанням змастіть збитим жовтком змішаним з водою чи молоком. Посипте кунжутом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до готовності.
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