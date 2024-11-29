Квашена капуста з медом: рецепт, який нікого не залишить байдужим

Існує дуже багато способів квашення капусти, щоб вона вийшла ароматна, в міру солена, хрумка. Також з такої капусти можна приготувати просто салатик, начинку до вареників чи пиріжечків, зробити улюблену тушковану капусту за маминим рецептом, або капусняк з квашеною капустою. Фудблогерка Марина Гармаш пропонує оригінальний рецепт квашеної капусти з медом, яка смакує і як самостійна страва, і як інгредієнт для приготування інших смаколиків.

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Для приготування квашеної капусти з медом потрібно взяти наступні інгредієнти:

Капуста

Морква

Лавровий лист

Духмяний перець та чорний горошок

Для маринаду потрібно:

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1 літр води

1, 5 ст. л. солі,

1, 5 ст. л. меду

Приготування:

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Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, проварюємо пару хвилин. Знімаємо з плити. В теплу воду додаємо мед, добре перемішуємо до розчинення меду. Капусту шинкуємо. Моркву натираємо на тертку. Додаємо за бажанням спеції, перемішуємо і утрамбовуємо в каструлі чи іншій зручній для вас ємкості. Заливаємо капусту холодним розсолом. Зверху ставимо гніт — тарілочку, на яку кладемо вантаж, наприклад, банку з водою. Залишаємо капусту на 2 — 3 доби при кімнатній температурі. Якщо хочете отримати більш кислу капусту, то залишаєте її при кімнатній температурі довше, на 5 діб. Кожен день капусту треба проколювати дерев'яною шпажкою, щоб випускати з неї вуглекислий газ. Коли капуста готова, то потрібно зняти гніт, а капусту перекласти в банки і зберігати далі в холодильнику.



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