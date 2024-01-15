Всередині мʼяка, а зовні — хрустка: готуємо картоплю по-селянськи «як в МакДональдсі»
Незважаючи на те, що у багатьох країнах фастбуд вважається не зовсім здоровою їжею, у українців до нього інше ставлення. Ще з довоєнних часів багато страв у «Маку» сприймаються як приготовані нашвидкоруч та смачні.
Тому частину страв прийнято порівнювати саме з приготованими у МакДональдсі.
Зокрема, автори рецепту на сайті Cookpad пропонують приготувати картоплю по-селянськи «як в МакДональдсі» або «навіть смачніше».
Звичайно, можна по-різному ставитися до подібних страв, але задля цікавості можна іноді їх приготувати їх — можливо, комусь з домашніх вони і така їжа і сподобається.
Інгредієнти на 3 порції
- 3 великі картоплини
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- сіль, перець
- близько 1 ч. л. приправи «Копчена паприка»
- часник
- олія
Інструкція з приготування
Крок 1
Кожну картоплину порізати на 6 дольок.
Крок 2
Залити кипʼятком на 20 хвилин та дати постояти, накрив ємність з картоплею харчовою плівкою
Крок 3
Коли 20 хвилин пройшло, намагаємось просушити картопляні дольки паперовими рушниками
Крок 4
Додаємо до картоплі сіль, перець, часник (можна сухий), копчену паприку та кукурудзяний крохмаль.
Крок 5
Ставимо запікатись в духовку на 30 хвилин при 180 градусах.
«В якості соусу я змішала кетчуп та майонез. Смачного», — пише авторка рецепта.
Також в Мережі є інші варіанти картоплі по-селянськи.
Але більш здоровим варіантом буде все ж поєднати українські овочі, і, скажімо, грецькі горіхи, як це зробили автори салату «Генерал».327