Незважаючи на те, що у багатьох країнах фастбуд вважається не зовсім здоровою їжею, у українців до нього інше ставлення. Ще з довоєнних часів багато страв у «Маку» сприймаються як приготовані нашвидкоруч та смачні.

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Тому частину страв прийнято порівнювати саме з приготованими у МакДональдсі.

Зокрема, автори рецепту на сайті Cookpad пропонують приготувати картоплю по-селянськи «як в МакДональдсі» або «навіть смачніше».

Звичайно, можна по-різному ставитися до подібних страв, але задля цікавості можна іноді їх приготувати їх — можливо, комусь з домашніх вони і така їжа і сподобається.

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Інгредієнти на 3 порції

3 великі картоплини

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

сіль, перець

близько 1 ч. л. приправи «Копчена паприка»

часник

олія

Інструкція з приготування

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Крок 1

Кожну картоплину порізати на 6 дольок.

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Крок 2

Залити кипʼятком на 20 хвилин та дати постояти, накрив ємність з картоплею харчовою плівкою

Крок 3

Коли 20 хвилин пройшло, намагаємось просушити картопляні дольки паперовими рушниками

Крок 4

Додаємо до картоплі сіль, перець, часник (можна сухий), копчену паприку та кукурудзяний крохмаль.

Крок 5

Ставимо запікатись в духовку на 30 хвилин при 180 градусах.

«В якості соусу я змішала кетчуп та майонез. Смачного», — пише авторка рецепта.

Також в Мережі є інші варіанти картоплі по-селянськи.

Але більш здоровим варіантом буде все ж поєднати українські овочі, і, скажімо, грецькі горіхи, як це зробили автори салату «Генерал».

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