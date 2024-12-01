«Злості немає»: Мішель Андраде розповіла, чому перестала спілкуватися з Потапом

Співачка та телеведуча Мішель Андраде, як раніше і співак Олексій Завгородній (Позитив), розповіла, як розійшлися шляхи з продюсером Олексієм Потапенком. Андраде зізналася, що що на початку кар'єри, коли вона почала співпрацювати з Потапом, то сприймала його як батька, хоча й суворого.

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Вона каже, що спочатку сильно відчувала його любов, мала таке відчуття, що потрапила в дім, в родину, але згадувала не лише про «пряники», але й «кнути». А згодом виникли й образи, наслідком яких стала зупинка співпраці. Про ці моменти співачка розповіла в ефірі програми Okay Eva.

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«Це був період „Орел и решка“, я багато працювала, — згадує Мішель Андраде. — І вже тоді відчувала, що втрачаємо зв'язок. Раніше він створював пісні з моїх особистих історій». Пісню, яку тоді запропонував співачці Потап, їй не сподобалася і вона сказала, що не виконуватиме її.

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«Вона не подобається мені, вона не про мене і ви втрачаєте класного артиста. Давайте створювати класні пісні», — сказала тоді Андраде. На що Олексій Потапенко, звісно, образився. «Напевно, я зачепила його его. І після цього ми вже не працювали», — сказала співачка та додала, що Потап заблокував її у соцмережах.

Так що наразі вони не спілкуються. Співачка сподівається, що у продюсера все добре, зазначаючи, що ставиться до нього вельми нейтрально і що «злості на нього нема».

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Нагадаємо, що Мішель Андраде згадувала, що після лютого 2022 року вона лише один раз зустрічала Потапа і ця зустрічь була «досить незрозуміла»: «Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями».

Фото зі сторінки Мішель Андраде

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