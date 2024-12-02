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Збито 52 БПЛА, ще 50 — «втрачено»: Повітряні Сили відзвітували про бойову роботу

8:57 2 грудня 2024
Уражений БПЛА

Цієї ночі, як і багато попередніх ночей під час війни з рф ворог здійснив спробу повітряної атаки на різні регіони України. За повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, вже від вечора 1 грудня із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ було випущено 110 ударних БпЛА типу «Shahed» та інших безпілотників.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА — у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Інфографіка Повітряних Сил

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Ще 50 безпілотників було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один — здетонував в повітрі.

Станом на 8:30 2 грудня бойова робота сил ППО тривала.

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Нагадаємо також про наслідки нічної атаки «шахедів» на Київ та прифронтові території України.

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