Цієї ночі, як і багато попередніх ночей під час війни з рф ворог здійснив спробу повітряної атаки на різні регіони України. За повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, вже від вечора 1 грудня із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ було випущено 110 ударних БпЛА типу «Shahed» та інших безпілотників.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА — у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Інфографіка Повітряних Сил

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Ще 50 безпілотників було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один — здетонував в повітрі.

Станом на 8:30 2 грудня бойова робота сил ППО тривала.

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Нагадаємо також про наслідки нічної атаки «шахедів» на Київ та прифронтові території України.

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