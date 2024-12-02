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Події

Ворог вночі атакував Україну: військові назвали кількість збитих БПЛА

8:21 2 грудня 2024
Робота ППО над містом

Окупаційні війська в ніч з 1 на 2 грудня знову атакували українські міста.

Повітряну тривогу було оголошено в низці регіонів, включно зі столицею, написали моніторінгові сайти.

Зокрема у столиці нічна тривога тривала 4,5 години, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що ворожі дрони заходили до Києва як і раніше — хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено біля двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає.

«Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Дякуємо оборонцям за захист», — резюмував він.

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Згодом тривогу було оголошено знову: сигнал був пов'язаний із черговою загрозою застосування ворожих дронів. Однак ближче до 7 ранку вже був відбій.

Також росіяни обстріляли інші регіони нашої країни. Зокрема, по території Запорізької області ворог впродовж доби завдав 342 удари, від яких постраждали 11 населених пунктів. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали.

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На жаль, на сусідній Дніпропетровщині під час обстрілів «доблесно» знищив приватний гараж, пошкодив 6 приватних будинків, авто, лінію електропередач і газогін, повідомив керівник місцевої ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що наприкінці листопада путін влаштував демонстративний обстріл Дніпра з використанням ракети середньої дальності РС-26, що було вкрай негативно сприйнято у світі.

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