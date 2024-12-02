Здавала ворогу позиції ЗСУ: на Донеччині затримано пенсіонерку-зрадницю

Попри звірства, які чинили російські «асвабадітєлі» під час окупації міста Лиман на Донеччині і там знаходяться колаборанти, які працюють на ворога.

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Так, співробітники СБУ затримали 67-річну мешканку Лимана, яка чекала на нове захоплення міста і сприяла цьому, за вказівкою окупантів обходячи околиці прифронтової громади. Так вона фіксувала локації Сил оборони.

Найбільшу ж увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що нині залучені до бойових дій на Лиманському напрямку, поінформували у спецслужбі.

Водночас фігурантка «звітувала» своєму російському куратору про наслідки ворожих «прильотів» по місту та прилеглих територіях.

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Відповідні докази протиправних дій було знайдено під час обшуків і вилучення у затриманої мобільного телефона з контактами російської спецслужби.

За даними слідства, жінку завербували дистанційно — через її знайомих в росії, які підтримують війну проти України і співпрацюють з воєнною розвідкою рф. Завдання вона отримувала через «зв'язкового» — бойовика окупаційних угруповань росії, який воює на східному фронті.

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Зараз пенсіонерка перебуває під вартою, їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У подальшому їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому «бойову пенсіонерку» було затримано вже у Краматорську — вона виявилася колишньою співробітницею міліції.

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