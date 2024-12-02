41.38 / 41.91 43.68 / 44.36
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Здавала ворогу позиції ЗСУ: на Донеччині затримано пенсіонерку-зрадницю

13:47 2 грудня 2024
Оперативне фото СБУ

Попри звірства, які чинили російські «асвабадітєлі» під час окупації міста Лиман на Донеччині і там знаходяться колаборанти, які працюють на ворога.

Так, співробітники СБУ затримали 67-річну мешканку Лимана, яка чекала на нове захоплення міста і сприяла цьому, за вказівкою окупантів обходячи околиці прифронтової громади. Так вона фіксувала локації Сил оборони.

Найбільшу ж увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що нині залучені до бойових дій на Лиманському напрямку, поінформували у спецслужбі.

Водночас фігурантка «звітувала» своєму російському куратору про наслідки ворожих «прильотів» по місту та прилеглих територіях.

РЕКЛАМА

Відповідні докази протиправних дій було знайдено під час обшуків і вилучення у затриманої мобільного телефона з контактами російської спецслужби.

За даними слідства, жінку завербували дистанційно — через її знайомих в росії, які підтримують війну проти України і співпрацюють з воєнною розвідкою рф. Завдання вона отримувала через «зв'язкового» — бойовика окупаційних угруповань росії, який воює на східному фронті.

РЕКЛАМА

Зараз пенсіонерка перебуває під вартою, їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У подальшому їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому «бойову пенсіонерку» було затримано вже у Краматорську — вона виявилася колишньою співробітницею міліції.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мольфар

Рибам — «Зірка», Водоліям — «Королева Кубків», а Стрільцям — «Імператор»: Таро-прогноз на тиждень від мольфара Макса Гордєєва

Принцеса не обійме племінників

Принцеса Кейт даремно старалася: принц Гаррі і Меган Маркл не отримали запрошення на Різдво

Дональд Трамп та Кіт Келлог

Мирний план Трампа став зрозумілішим: ЗМІ про його деталі

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Він там, де хоче бути: Бен Аффлек відсвяткував День подяки разом із колишньою дружиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту