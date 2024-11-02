«Хитрий задум» пенсіонерів": стало відомо, як Вікторія та Девід Бекхем збираються забезпечити свою «безбідну старість»

Колишня «перчинка» Вікторія Бекхем та її чоловік Девід, вочевидь, розуміють, що фізіологічні особливості будь-якої людини не безмежні, тому вирішили, що троє синів — це добре, але не зовсім надійно, адже кожен з них буде в першу чергу піклуватись про свою сім'ю.

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А от єдина донька Харпер — це гарантія того, що в старості їм точно буде забезпечено добробут.

Харпер з батьком

Тому подружжям було вирішено «просувати» свою 13-річну дочку Харпер і зробити її більш публічною. Для цього Вікторія навіть зареєструвала торгову марку за назвою H7B Limited, у назві якої містяться перші літери імені Харпер, пишуть британські ЗМІ.

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«Досі Харпер трималася в тіні, але на неї є величезний попит з боку брендів, які в ній бачать людину, на яку багато інших підлітків могли б рівнятися. Вікторія і Девід бачать її потенціал, і вона сама хоче спробувати себе в публічних виступах». Процес уже запущений", — стверджує джерело видання.

При цьому говорити про те, що Бекхеми мають намір вже зараз заробляти гроші на образі доньки, зарано.

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«Зараз це суто адміністративне питання. Девід і Вікторія не мають жодних безпосередніх планів на щось комерційне. Це просто захоплюючий і цікавий варіант для Харпер на майбутнє», — стверджують ЗМІ. — А от через 15−20 років мила Харпер точно зможе допомагати таткові-«фермеру» та мамі — модельйерші".

До того ж сама Харпер теж збирається піти стопами матері, яка має власний модний бренд: нещодавно Вікторія поділилася фотографією з побажанням доньки.

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Крім того, можливо, що «вічно голодному» Девіду зможуть хоч іноді допомагати сини-кулінари.

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