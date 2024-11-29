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Було некомфортно: чому Вікторії Бекхем важко посміхатися на фото

21:31 29 листопада 2024
Вікторія Бекхем

Співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем, яка ніжно привітала свого чоловіка, розповіла, що її колись відомий серйозний вираз обличчя на публічних фотографіях походить від глибокої невпевненості щодо її шкіри. Під час інтерв’ю ЗМІ модельєрка поділилася, що її боротьба з акне, яка почалася в підлітковому віці, викликала у неї почуття дискомфорту, і їй було важко посміхатися на фото, пише geo.tv.

Вона зізналася, згадуючи про свої перші роки слави: «Напевно, я виглядала суворо на багатьох фотографіях, але мені було так некомфортно». Більше того, Вікторія відверто розповідала про свою «проблемну шкіру» і про те, як завдяки суворій дієті та догляду їй вдалось отримати чистішу шкіру.

Відома своїми дисципліною та харчовими звичками, модельєрка розповіла, що в її раціон входить риба на грилі та овочі, приготовані на пару.

Сьогодні Вікторія впевнена у собі та своїй шкірі і часто з'являється на публіці з гарною посмішкою.

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Раніше повідомлялося, що Девід Бекхем поскаржився на «кулінарний хист» своєї дружини, адже він змушений їсти одну й ту саму їжу вже 25 років.

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