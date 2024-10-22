На межі: як почувається Вікторія Бекхем без підтримки Девіда

Повідомляється, що Вікторія Бекхем стурбована тим, що її син Ромео, який нещодавно переїхав з батьківського дому у власну квартиру, ганьбить їх ім’я. Тут доречно згадати, що Ромео зустрічався з багатьма моделями відтоді, як на початку цього року він розлучився зі своєю дівчиною Мією, з якою зустрічався п’ять років.

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Тепер Closer Magazine повідомив, що легендарна модельєрка вважає, що «манери Ромео можуть створити для нього проблеми, якщо він продовжуватиме у тому ж дусі», пише geo.tv.

Повідомляється, що Вікторія попросила свого чоловіка Девіда Бекхема втрутитися, щоб врятувати їх сина.

«Знаючи, що Девід проведе час наодинці з Ромео минулими вихідними в Нью-Йорку, вона закликала його поговорити по душах з їхнім сином і заохотити його контролювати себе з огляду на його нещодавні витівки», — поділився інсайдер.

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Джерело також зазначило: «Проте Девід вважає, що вони не повинні втручатися і просто дозволити йому насолоджуватися життям, як будь-якому іншому молодому хлопцю його віку, і що його не слід карати за те, що він постійно на очах громадськості».

«Спочатку Вік була засмучена і не відчувала підтримки з боку Девіда, — продовжило джерело. — Але як тільки він нагадав їй про їхню обітницю забезпечити дітям якомога „нормальніше“ виховання та вірити, що Ромео не наражатиме на небезпеку ні себе, ні сім’ю, це заспокоїло її».

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Раніше повідомлялося, що син Бекхемів Круз хоче одружитися зі старшою за нього на 11 років дівчиною, яка дуже схожа на його матір у молодості.

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