Повинні захиститися від росії: у Німеччині зробили гучну заяву

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер стурбована тим, що серйозні російські кібератаки в країнах НАТО можуть спровокувати Альянс.

«Сподіваюся, що поріг НАТО не переступлять, — сказала політик в інтерв’ю місцевим ЗМІ. — Проте ситуація з так званою гібридною загрозою зростає. Ось чому ми повинні позиціонувати себе й захищати себе зовсім по-іншому».

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Гібридні загрози включають, наприклад, кібератаки чи саботаж, а також кампанії з дезінформації. У разі створення альянсу НАТО всі його члени стоять на боці атакованої держави, цитує міністерку видання t-online.de. Фезер попередила про дедалі агресивніше ставлення росії до Заходу за президента путіна.

«У нього більше немає сумнівів. росія веде гібридну війну в Європі. Очевидно, що кампанії з дезінформації, диверсії та кібератаки контролюються державою», — сказала міністерка.

За словами Ненсі Фезер, органи безпеки зафіксували значне зростання російської диверсійної діяльності. Вона додала, що будівництво нових бункерних потужностей не є необхідним.

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«Ми не повинні повертатися до старих правил часів холодної війни, але маємо підготуватися до сучасних сценаріїв загроз», — зазначила вона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом.

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