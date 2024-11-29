Напад росії на НАТО: у Німеччині назвали ймовірний час

рф може здійснити напад на територію НАТО найближчими роками. Але йдеться не про широкомасштабний наступ на європейські країни, а обмежену операцію. Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише Zeit.

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«росія готується до війни із Заходом, — заявив Каль на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні. — Військова конфронтація стає можливим варіантом для кремля».

Він припускає, що російські військові будуть здатні «здійснити напад на Захід» з точки зору особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття. На думку Каля, широкомасштабного нападу на європейські країни НАТО очікувати не варто. росія, скоріше, може спробувати перекреслити зобов'язання щодо надання допомоги, викладені в Північноатлантичному договорі — і таким чином спричинити провал західного альянсу.

«Якби росія здійснила військовий напад на члена НАТО, а інші країни-члени не сприйняли б це як напад на весь альянс і не відреагували б відповідно, росія досягла б своєї мети, — вважає він. — Наразі немає жодних ознак того, що рф має конкретні наміри розпочати війну. Але якщо такі погляди візьмуть гору в російському урядовому центрі, ризик військового конфлікту зросте в найближчі роки».

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Серед можливих сценаріїв Каль назвав короткий напад на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою «територіальної зачистки» або обмежену інтервенцію «зелених чоловічків» у країнах Балтії під приводом захисту російських меншин. росія прагне досягти провалу НАТО як оборонного альянсу, сказав Каль.

«З точки зору росії, цього можна було б досягти, якби стаття 5 не діяла в разі нападу», — додав Бруно Каль.

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Раніше повідомлялося, що через росію у Європі збільшують оборонні витрати на літаки, танки і військові кораблі.

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