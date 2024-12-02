Дуже хотіла: що Меган Маркл не вдалося отримати від королівської родини

Під час перебування в Британії як член королівської родини Меган Маркл співпрацювала з численними благодійними організаціями та запустила кілька важливих ініціатив. Її інтереси стосувалися, зокрема, психічного здоров’я, прав жінок, добробуту тварин і розвитку зв’язків у громаді. Враховуючи, що герцогиня Сассекська була зосереджена на важливості благодійної діяльності, багато хто з експертів був здивований тим, що вона довше не залишалася частиною королівської родини. Також були припущення, що її відхід частково стався через неправильне розуміння її королівської ролі, пише sarajevotimes.com.

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Колишня королівська кореспондентка BBC Дженні Бонд підтвердила це в ексклюзивному інтерв'ю ЗМІ.

«Я завжди відчувала, що Меган не розуміла, що вона ніколи не стане головною героїнею в королівській сім’ї, навіть заступницею головної героїні. Немає нічого поганого в бажанні повністю контролювати своє життя. Також немає нічого поганого в тому, щоб шукати центр уваги, але королівська сім’я була просто невідповідним засобом для її амбіцій, — пояснила Бонд. — Не думаю, що вона жадає профілю суперзірки. Насправді останнім часом вона була досить скромною, ймовірно, насолоджуючись сімейним життям у Каліфорнії. Однак у неї є проєкти, і я впевнена, що їй подобається контролювати кожну деталь».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі і Меган Маркл так і не отримали запрошення на Різдво у Британію.

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