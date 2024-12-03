Після завершення виборах в США, на яких здобув перемогу Дональд Трамп, значно активізувалися розмови щодо різноманітних планів завершення бойових дій в Україні та необхідності переговорів з росією. Більш того, вже був призначений спеціальний посланник США по Україні та рф — ним став Кіт Келлог.

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Наразі активно обговорюються різні формати зупинення війни, у тому числі й про розмежування по лінії фронту. Як пише «Радіо Свобода», у Великобританії та Франції розмірковують над варіантом розміщення своїх військових уздовж лінії розмежування для моніторингу припинення вогню. Якщо, звичайно, таке рішення було би ухвалено під час переговорів. Про це журналістам розповів високопоставлений чиновник НАТО, який побажав зберегти інкогніто, оскільки не уповноважений публічно коментувати ситуацію. Він додав, що цю тему обговорюють не на рівні Північноатлантичного альянсу.

За словами джерела, вироблення можливих сценаріїв розвитку подій у разі переговорів за участі України та росії важливо й для гарантування участі в них союзників з Європи за посередництва новообраного американського президента.

Ексклюзивне інтерв'ю з начальником Генерального штабу — головнокомандувачем Збройних сил України у 2014−2019 роках генералом Віктором Муженком «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє» та «Я так розумію, що поки Курськ ми тримаємо, путін не піде ні на які переговори» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото «Радіо Свобода»

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