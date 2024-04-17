Пенсіонерів-переселенців, які пройшли ідентифікацію, попередили про можливу затримку виплат

31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами-переселенцями, які стали ВПО ще до 24 лютого 2022 року. Втім, не виключені затримки з виплатами навіть у тих, хто успішно її пройшов.

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У Мінсоцполітики повідомляють, що після перевірки було продовжено виплату пенсії для 212,8 тис. осіб.

Зокрема, ідентифікацію пройшли:

особисто відвідавши відділення банків — понад 27 тис. осіб;

за допомогою відеоконференції — 46 тис. осіб;

у консульських установах за кордоном — 356 осіб;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України — майже 73 тис. осіб;

особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України — 31,6 тис. осіб.

Крім того, держава самостійно перевіряла за наявними реєстрами, чи зареєстровані пенсіонери як ВПО на територіях, підконтрольних уряду України наразі, і якщо так — це також зараховувалось як проходження ними фізичної ідентифікації.

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«Звертаємо увагу, що для фінансування виплати пенсій таким людям готуються відповідні додаткові документи. Після їх опрацювання виплачується пенсія. Тож, якщо ви не отримали пенсію у свою дату, але пройшли ідентифікацію, вона обов'язково буде виплачена до кінця місяця», — зазначили в міністерстві.

Раніше у Пенсійному фонді України пояснювали, як вчинять з виплатами, якщо пенсіонер-переселенець з якихось причин не пройшов ідентифікацію.

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Фото Pixabay

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