Пандемію коронавірусу, нові штами якого виявляють медики й понині, могли спричинити витоки з лабораторії китайського міста Ухань. До такого висновк прийшли в США після двохрічного розслідування причин виникнення пандемії.

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Про це пише пише CNN, посилаючись на звіт Конгресу, що містить 520 сторінок. В документі, зокрема, зазначається, що біологічні характеристики вірусу не зустрічаються у природі, і що це може свідчити про його штучність. Також розслідувачі нагадують про перші випадки захворювання на коронавірусну хворобу серед персоналу Уханьського інституту вірусології.

Зазначається, що більшість американських спецслужб впевнена — вірус не був створений за допомогою генної інженерії. Втім, як саме розпочалася пандемія, й досі не зовсім зрозуміло. У той же час жодне федеральне агентство США не вважає, що вірус був створений як біологічна зброя. В документі також зазначається, що якби докази природного походження вірусу існували, то вони б уже «випливли».

Всесвітній організації охорони здоров’я дорікнули, що вона поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище своєї місії допомагати людям у всьому світі та дозволила їй контролювати своє розслідування щодо походження вірусу.

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Автори документу також піддають критиці заходи із запобігання поширення захворювань — масковий режим та соціальне дистанціювання. Зазначається, що локдауни, які оголошувалися в США, завдали шкоди і економіці, і людям, вдаривши по їхній психіці та фізичному стану.

Нагадаємо, що влітку в Україні були не лише зафіксовані 10 різних штамів коронавірусу, а й підтверджено захворювання на гарячку Західного Нілу — трьох хворих врятувати не вдалося.

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Фото Pixabay

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