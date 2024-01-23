Вражає ослаблений імунітет: в Україні зафіксували перші випадки нового субваріанту штаму коронавірусу «Дженні»

В Україні у січні зареєстровано вже дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон — JN.1. Також він відомий під назвою «Дженні».

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Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, три випадки вірусу виявили у Сумській області, по два випадки у Волинській та Черкаській областях, по одному у Рівненській та Запорізькій областях.

У відомстві зазначають, що серед хворих в Україні лише одна з дев'яти осіб мала два щеплення проти COVID-19. Вік пацієнтів — 27−73 роки.

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За клінічними симптомами медики зафіксували середній чи легкий перебіг захворювання. Одна людина була госпіталізована.

Як повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує, ухиляється від імунної відповіді та швидше вражає ослаблений імунітет.

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У ВООЗ щодо JN.1 заявили, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають і від нового субваріанту.

«Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», — наголошує Кузін.

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Зазначимо, що після «офіційного старту» пандемічного сезону у жовтні 2023 року вже в кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до маскового режиму. Водночас у МОЗ нагадали, що носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норми.



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