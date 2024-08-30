В Україні не тільки зафіксували 10 різних штамів коронавірусу, а й підтвердили захворювання гарячкою Західного Нілу.

Про це повідомили у КМДА.

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Йдеться про те, що з 1 червня 2024 року у «Свято-Михайлівській клінічній лікарні м. Києва» на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу — 10 чоловіків і 7 жінок.

Це жителі різних районів столиці, двоє з них — мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану.

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«На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки — менінгоенцефаліт», — йдеться у повідомленні.

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

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«Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання — певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину», — зазначають спеціалісти.

Хвороба починається гостро — з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів.

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Лікарі зазначають, що специфічної терапії наразі не існує. При перших ознаках хвороби потрібно звернутися до лікаря та лікуватися під наглядом фахівця.

Фахівці порадили для мінімізації ризиків зараження хворобою встановити вдома москітні сітки, використовувати репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягати речі, що максимально прикривають тіло.

Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки значно знижується.

Як повідомлялось, останніми тижнями в Україні захворюваність на коронавірус зросла вшестеро. МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації.

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