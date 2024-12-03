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Не знаю, звідки ти взяла скільки сил: популярний ведучий вдруге став батьком

17:20 3 грудня 2024
Денис Мінін з доньками

Популярний ведучий програми «Ранок Вдома» (Дім) і засновник громадської організації «Вивеземо!» Денис Мінін поділився важливою новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Денис виклав світлину з новонародженою донечкою.

— 1 грудня, — написав Денис. — Ще зарано підводити підсумки року, але в мене є, що розповісти. Чому мовчав, що зроблено, а що не вдалось. Мій внутрішній челендж спробувати щодня цим ділитись з вами. Почну з головного. Олеся Мініна має надземний хист покращувати демографію нашої коханої країни. Не знаю, звідки ти взяла скільки сил, скільки витримки переживати нескінченні повітряні тривоги, ракетні обстріли, токсикоз та мої нерви після гри в FIFA. Дякую тобі.

Денис з новонародженною донечкою

Крім того, ведучий назвав дату появи донечки на світ: 11.11.2024 і розсекретив її імʼя — Єва. Відомо, що це вже друга дитина в родині Деніса та Олесі Мініних. За словами Дениса саме так назвати сестричку вирішила їх старша донька Мія.

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Деніс та Олеся Мініни зі старшою дочкою Мією

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярний актор втретє став батьком.

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